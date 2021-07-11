أخبار اليمن : عاصفة شمسية تقترب من الأرض وتؤثر على الهواتف

عاصفة شمسية تقترب من الأرض وتؤثر على الهواتفبسرعة 1.6 مليون كيلومتر، تقترب عاصفة شمسية قوية من الأرض يوم الأحد أو الاثنين، وقد تكون بتأثير كبير على منطقة من الفضاء يهيمن عليها المجال المغناطيسي للأرض،وفقاً لما ذكره موقع "سبيس ويذر.كوم".

وكما أفاد التقرير الذي أضاء عليه موقع "هندوستان تايمز"، سيكون هنالك تأثير جميل للعاصفة عبر إضاءة سماوية سيشهدها الأشخاص الذين يعيشون في القطب الشمالي أو الجنوبي. إذ يمكن للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من تلك المناطق توقع رؤية شفق قطبي جميل في الليل.

تتحرك العاصفة الشمسية نحو الأرض بسرعة 1.6 مليون كيلومتر في الساعة وربما تزداد سرعتها أكثر. ومن جهتها، أوضحت وكالة "ناسا" إن إشارات الأقمار الصناعية يمكن أن تتعطل بسبب تلك العواصف الشمسية بما يمكن أن يتسبب في حدوث تداخل مع نظام الملاحة GPS وإشارات الهاتف المحمول والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية.* وكالات

