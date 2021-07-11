مصر.. النقض تؤيد المؤبد لمرشد الإخوان بقضية اقتحام الحدود

قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بتأييد أحكام السجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كما قضت المحكمة ببراءة صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في القضية ذاتها. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها. كما أسندت لهم تهم تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل مصر، وضرب واقتحام السجون المصرية.

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