إسرائيل: لبنان على حافة الانهيار وسنبقى على أهبة الاستعداد

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اجتماعه الأسبوعى مع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قال بينيت، إن "الدولة اللبنانية على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التى تستولى عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرئيلى: "لابد أن نفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب استيلاء إيران على دولتهم.. ونتابع الأوضاع هناك عن كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد".
وكان الجيش الإسرائيلى أعلن، أمس السبت، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح فى منطقة الغجر، رصدتها استطلاعات الجيش بحوزة المشتبه فيهم أثناء نقل حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، عرض حديثاً تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه فى أزمته المالية الحادة، حيث تقدم بالعرض إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل"، حسبما أفادت تقارير عبرية.
فيما يرفض لبنان تلقى مساعدات من إسرائيل، إذ يصنفها "دولة معادية"، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين.
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