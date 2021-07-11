مستوطنون صهاينة يضرمون النيران بأراض فلسطينية
أضرم مستوطنون صهاينة، فجر اليوم الأحد، النيران في مقاعد بأراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي قوله: إن عددا من المستوطنين اقتحموا "الحرايق" في منطقة الخمار الواقعة بين أراضي المخرور في بيت جالا وبتير وأشعلوا النيران في مقاعد ومستلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.
وأشار القيسي إلى أن هناك تصعيدا من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال في هذه المنطقة، تتمثل بالتجريف، ونصب بيوت متنقلة "كرافانات"، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.
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