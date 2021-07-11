أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري توجه إلى بروكسل، الأحد، لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، إنه من المقرر أيضا أن يعقد شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك. ولم تكشف الرسالة فحوى رسالة السيسي إلى المجلس الأوروبي، أو طبيعة الملفات التي ستناقش خلال الاجتماعات الثنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري يسلم رسالة من السيسي إلى المجلس الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.