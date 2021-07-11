السعودية: زيارة سلطان عمان تعكس رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودى، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية، تعكس رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة.





وقال إن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت فى رفع مستوى التنسيق بينهما، وتوسيع آفاق التعاون الثنائى والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك. وأعرب وزير الخارجية فى ختام تصريحه عن ثقته بأن زيارة سلطان عُمان إلى المملكة ولقائه قيادتها، ستحمل الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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