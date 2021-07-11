مسؤول ملف المصالحة الأفغانية: نحذر طالبان من الرهان على الخيار العسكرى

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف المصالحة، إنه يجب أن يختار الشعب حكامه بالانتخابات لا الحرب، مضيفا أن سلوك طالبان يثير الشكوك لأنها ترفض الانتخابات.

تلك التصريحات جاءت بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، وذلك بعد قتال دام نحو 20 عامًا، فى خطوة أفسحت الطريق أمام طالبان للسيطرة على مناطق جديدة فى أفغانستان.