وزيرة خارجية السودان تصل روسيا فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم، أن المهدى ستعقد خلال الزيارة مباحثات مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، حول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الملحة.
كما ستلتقى وزيرة خارجية السودان فى موسكو، مع اليكساندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسى فى اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى.
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