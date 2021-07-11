جدة - نرمين السيد - قال مصدر من السفارة الفرنسية فى تونس، اليوم الأحد، إن فرنسا لم تدرج تونس ضمن البلدان المصنفة فى قائمة كورونا "الحمراء"، مؤكدًا انها مازالت تحافظ على تصنيفها ضمن القائمة "البرتقالية".





وفى تصريحاته لإذاعة "موزاييك إف إم"، توقع المسؤول الفرنسى أن يتم إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، خاصة مع الوضع الصحى "الخطير" الذى تشهده البلاد فى ظل انتشار وباء كورونا، حسبما نقل موقع "نسمة" التونسى. وكانت مواقع إعلامية نشرت خبرًا، قالت فيه إن فرنسا أدرجت تونس على القائمة الحمراء، لتأتى تصريحات المسؤول الفرنسى بالنفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة فرنسا: لم ندرج تونس على القائمة الحمراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.