جدة - نرمين السيد - قال معهد "روبرت كوخ"، إن القرار يعنى أن وزارة الخارجية الألمانية ستنصح مرة أخرى بعدم القيام برحلات سياحية إلى أكثر وجهات العطلات شعبية بالنسبة للألمان فى منتصف الإجازة الصيفية، ومع ذلك، لا تكاد توجد أى عواقب عملية على المصطافين، وأولئك الذين يعودون إلى ألمانيا بالطائرة من إسبانيا يجب أن يكون لديهم اختبار سلبى أو دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء معهم.
وفى إسبانيا، تعتبر ست مناطق من أصل 17 منطقة - بما فى ذلك مناطق العطلات فى كاتالونيا والأندلس - ومكتف سبتة فى شمال إفريقيا مناطق خطرة بالفعل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تصنف إسبانيا منطقة إصابة خطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.