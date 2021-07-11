ألمانيا تصنف إسبانيا منطقة إصابة خطرة

جدة - نرمين السيد - قال معهد "روبرت كوخ"، إن القرار يعنى أن وزارة الخارجية الألمانية ستنصح مرة أخرى بعدم القيام برحلات سياحية إلى أكثر وجهات العطلات شعبية بالنسبة للألمان فى منتصف الإجازة الصيفية، ومع ذلك، لا تكاد توجد أى عواقب عملية على المصطافين، وأولئك الذين يعودون إلى ألمانيا بالطائرة من إسبانيا يجب أن يكون لديهم اختبار سلبى أو دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء معهم.

وفى إسبانيا، تعتبر ست مناطق من أصل 17 منطقة - بما فى ذلك مناطق العطلات فى كاتالونيا والأندلس - ومكتف سبتة فى شمال إفريقيا مناطق خطرة بالفعل.