خطوات طلب عداد كهرباء جديد السعودية 2021

تعرف على خطوات عداد كهرباء جديد السعودية 2021 من خلال موقعنا ثقفني، حيث تعد خدمة طلب عداد كهرباء جديد السعودية من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، حيث تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، حتى يتم إنجاز المهام بسرعة وبسهولة من خلال زيارة المواقع الالكترونية، وبدون الذهاب إلى مكاتب العمل الرسمية، كما قامت وزارة الكهرباء بالسعودية بتوفير أهم الخدمات بشكل رقمي، ليتمكن الجميع من إنهاء المعاملات الخاصة بالكهرباء إلكترونيا أيضا، واليوم في هذا المقال، سوف نقدم لكم متابعينا خطوات طلب عداد كهرباء في المملكة العربية السعودية.

طلب عداد كهرباء جديد السعودية

أعلنت وزارة الكهرباء بالسعودية عن التعاملات الإلكترونية، حيث قامت بتوفير العديد من الخدمات التي يحتاج إليها جميع المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات هي طلب عداد كهرباء جديد السعودية، وإليكم الآن الخطوات اللازمة:

يجب التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء بالسعودية.

ثم النقر على خانة تسجيل الدخول.

يتم الآن كتابة البريد الإلكتروني.

بعد ذلك يجب إدخال كلمة المرور.

يجب النقر الآن على تسجيل الدخول.

سيتم ظهور صفحة جديدة تحتوي على خدمات المشتركين.

يتم اختيار طلب تركيب عداد كهربائي، والنقر على كلمة جديد.

يتم الآن ظهور صفحة خاصة بكتابة البيانات المطلوبة لطلب التقديم.

يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، قم إتباع التعليمات.

وأخيراً قم بمراجعة البيانات والتأكد منها، ثم النقر على إرسال الطلب.

كما يمكنك من خلال موقعنا معرفة الوقت الذي يستغرقه تركيب عداد جديد في السعودية والرسوم المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء طريقة الاستعلام عن طلب عداد الكهرباء بكل سهولة بشكل إلكتروني أيضا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: