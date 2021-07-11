تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد Abu Dhabi Sport HD 2021، حيث يستعلم العديد من مشاهدي مباريات كرة القدم عن التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية، حيث تضم القناة مجموعة قنوات رياضية إماراتية تشمل ثمانية قنوات فضائية، يوجد منها أربعة قنوات يتم بثها مجاناً لجميع المشاهدين والمتابعين بالإضافة الي أربعة قنوات مشفرة، وقد تأسيس مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية في عام 1969 والتي تعد تابعة لشركة أبوظبي للإعلام، وتقوم تلك القنوات الرياضية ببث جميع الأحداث والمباريات المتعددة سواء من الدوري الإماراتي وكأس الإمارات بالإضافة الي دوري أبطال آسيا وغيرها من نقل العديد من البرامج الرياضية التي يتابعها الكثير من المشاهدين، علاوة علي ذلك أن القناة تضم الكثير من المعلقين الرياضيين المعروفين بالوطن العربي، وسوف نوضح لكم تردد أبو ظبي الرياضية الجديد Abu Dhabi Sport HD 2021.

التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية الجديد Abu Dhabi Sport HD 2021

تردد قنوات أبوظبي الرياضية يمكن تنزليها HD أو SD من خلال تنزيل التردد علي القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، فقد تم تحديث الترددات الخاصة بالقناة سواء القنوات الرياضية المشفرة أو القنوات المفتوحة وخاصة بعد إيقاف قنوات بين سبورت خلال الفترة الأخيرة بالشرق الأوسط، وسوف نوضح لكم تفاصيل الترددات الخاصة بقنوات أبوظبي الرياضية سواء المفتوحة أو القنوات المشفرة علي الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1-2-3: 11804 .

. القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي SD سبورت: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد أبو ظبي SD سبورت 2: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد أبو ظبي HD سبورت : 12467.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

يتم تحديث جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية كل فترة زمنية، لضمان عرض وبث جميع الأحداث الرياضة والمباريات الرياضية بجميع البطولات بالإمارات وخارجها بأفضل جودة ممكنة، وتضم القناة مجموعة من المعلقين المميزين الذين يعلقون علي كافة مباريات كرة القدم مثل المعلق الرياضي محمد الشماسي، والمعلق المعروف فارس عوض، وعلى سعيد الكعبي وغيرهم من محللي المباريات الرائعين.