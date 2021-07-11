العاهل السعودي يعقد مباحثات رسمية مع سلطان عُمان

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي وصل في وقت سابق إلى مدينة نيوم السعودية في زيارة "دولة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال الجلسة "استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل سلطان عُمان لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم في وقت سابق اليوم.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قالت إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة "دولة" إلى السعودية، تستغرق يومين.