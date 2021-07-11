يعتقد باحثون من جامعة أكسفورد أنهم حسموا الجدل بشأن الطريقة الصحيحة لتناول الشوكولاتة، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال الباحثون إنه يجب التقاط البسكويت مع ترك الشوكولاتة في الجهة العليا، ثم يجب "قلبه" قبل وضعه في الفم.
ويقول الخبراء إن هذه الطريقة تسمح للدماغ بتسجيل طلاء الشوكولاتة، بينما يؤدي قلبها قبل تناولها إلى زيادة "التجربة الحسية" لذوبان الشوكولاتة على اللسان.
في الدراسة، حلل عالم الأغذية بجامعة أكسفورد البروفيسور تشارلز سبنس، طرقا مختلفة لتناول الشوكولاتة الهاضمة.
وقال إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن درجة حرارة الغرفة تلعب دورا في الاستمتاع بالبسكويت، مبرزا أن تناول "قضمة كبيرة" من شأنه المساهمة في تحسين "التجربة البصرية والحسية".
وأكد كذلك أن مضغ البسكويت ببطء يساهم في تعزيز المذاق والنكهة.
من جهته، قال مارك شومبيرغ، رئيس قسم الشوكولاتة والطهي في "McVitie's": "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لأكل الشوكولاتة الهاضمة، ولكننا أكدنا سابقا أن الشوكولاتة من الناحية الفنية موجودة في قاع البسكويت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثون يحسمون الجدل بشأن الطريقة الصحيحة لتناول الشوكولاتة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.