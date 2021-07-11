مصر والسعودية وآمال العرب في الأولمبياد.. ماذا يقول التاريخ؟

يعود منتخبا مصر والسعودية الأولمبيان لكرة القدم، للمشاركة من جديد في الألعاب الأولمبية، بعد غياب 9 أعوام للفراعنة منذ أولمبياد لندن، و25 عاما للأخضر منذ نسخة أتالانتا، حاملين آمال وطموحات الجماهير العربية في المحفل العالمي الذي تستضيفه طوكيو.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة لتواجه منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، بينما حلت السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

وتقام فعاليات الأولمبياد خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، على أن تبدأ منافسات كرة القدم يوم 22 يوليو.

تاريخ مصري

يعود أبناء المدير الفني شوقي غريب للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب 9 أعوام، وتحديدا منذ نسخة لندن 2012 عندما خرج على يد منتخب اليابان من الدور ربع النهائي.

بشكل عام، خاض المنتخب المصري 32 مباراة كرة قدم في الألعاب الأولمبية، محققا الفوز 10 مرات والتعادل في 4 لقاءات، كما تلقى أبناء النيل الخسارة في 18 لقاء.

وسجل المنتخب 68 هدفا وسكنت شباكه 87 هدفا على مدار سجل المشاركات المصرية في الأولمبياد.

ويواجه المنتخب المصري ذكريات متقلبة بين الإنجاز الطيب والخروج المخيب، حيث ودع دورة برلين عام 1936 مبكرا من الدور الأول بالخسارة من المنتخب النمساوي بنتيجة 1-3، وحدث الأمر ذاته في لندن 1948، حيث تلقى الخسارة من المنتخب الدنماركي بالنتيجة نفسها.

من جهة أخرى، حقق الفراعنة نتائج مشرفه في أولمبياد طوكيو عام 1964، حيث حصد المنتخب المركز الرابع في أبرز الإنجازات المصرية، فيما ودع بطولتي لوس أنجلوس 1984 ولندن 2012 من الدور ربع النهائي.

ذكريات مؤلمة

وعلى الجانب الآخر، شارك منتخب "الأخضر" لكرة القدم مرتين في الألعاب الأولمبية، بنسختي لوس أنجلوس 1984 وأتالانتا 1996، لعب بهما 6 مباريات تلقى الهزيمة فيها جميعا ولم يحصد أي نقاط.

في المشاركة الأولى، وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات البرازيل وألمانيا الغربية والمغرب، وفي الثانية واجه منتخبات فرنسا وإسبانيا وأستراليا.