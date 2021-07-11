النمسا: 13 جريحا فى حادثة اقتحام سيارة لسوق مكتظة بالناس

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة، كليمنس لينر، إنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة، وكان السائق يبلغ من العمر 87 عاما. ويرجح أنه فقد السيطرة على سيارته، وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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