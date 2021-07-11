صور.. سلطان عمان وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان الأوسمة

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذى يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.
وشهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودى العُمانى.
وقع مذكرة التفاهم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، وبدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية بسلطنة عمان.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ( الوزير المرافق)، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى.
كما حضرها من الجانب العُمانى، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدى وزير ديوان البلاط السلطانى، والفريق أول سلطان بن محمد النعمانى وزيـر المكتب السلطانى، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية.
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