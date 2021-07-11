العسومى : زيارة السلطان هيثم إلى السعودية تُرسخ عمق العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الزيارة المهمة التى يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مضيفًا أن المباحثات البنَّاءة التى يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما فى كافة مجالات التعاون المشترك.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التى تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب فى صالح خدمة وتعزيز العمل العربى المشترك ودعم القضايا العربية على كل المستويات، خصوصًا فى ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربيًا وإقليميًا ودوليًا. وشدَّد العسومى على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتى فى مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات، الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف، مضيفًا أن هذه الزيارة الاستثنائية فى أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابى ملحوظ فى تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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