أوكرانيا تقلد قبطان المدمرة البريطانية التي خرقت مياه روسيا وساما فخريا 

ذكرت صحيفة "فوكوس" أن قبطان المدمرة البريطانية "Defender"، التي خرقت مؤخرا الحدود البحرية الروسية، حصل على ميدالية في أوكرانيا.
أوكرانيا تقلد قبطان المدمرة البريطانية التي خرقت مياه روسيا وساما فخرياعودة المدمرة البريطانية التي انتهكت الحدود الروسية إلى مضيق جبل طارق
وقالت الصحيفة إن القبطان حصل على ميدالية اثناء مراسم توزيع الجوائز في إطار الحفل الختامي لتمرين "نسيم البحر 2021" مؤخرا.
وذكرت الصحيفة أنه في ختام التدريبات (المناورات في البحر الأسود لعدد من دول الناتو وأوكرانيا)، تم منح عسكريين أوكرانيين وآخرين من الدول الغربية المشاركين في تلك التدريبات أوسمة فخرية "المدافع عن أوكرانيا" و"لتعزيز الاستعداد القتالي للأسطول البحري".
وأضافت الصحيفة أنه من بين المتحصلين على هذه الأوسمة قائد المدمرة البريطانية "Defender" ورئيس الإدارة الإقليمية للحرس البحري الأوكراني، العميد أوليغ كوستور.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية يونيو المنقضي، خرقت المدمرة "Defender" الحدود الروسية البحرية بالقرب من شبه جزيرة القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق طلقات تحذيرية، كما نفذت قاذفة روسية من نوع "Su-24M" "قصفا تحذيريا" لإجبار المدمرة على العودة ومغادرة المياه الإقليمية الروسية.
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