إيران تستدعي سفيرة سلوفينيا في طهران 

استدعت الخارجية الإيرانية سفيرة سلوفينيا في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا، یانيز یانشا، في مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، عبر الإنترنت.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الأحد، ان مدير شؤون البحر الابيض المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية الايرانية قام باستدعاء السفيرة السلوفينية لدى إيران، كريستينا رادي، وسلمها مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة على "خلفية هذا الاجراء، والتهم الواهية المطروحة ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وبحسب المصدر نفسه، فقد "تم خلال هذا اللقاء التاكيد بان مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا عبر الفضاء الافتراضي في اجتماع نظمته زمرة ارهابية ومبغوضة لدى الشعب الايراني، والتصريحات التي لا اساس لها من الصحة والسخيفة لهذا المسؤول السلوفيني، تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وطبيعة العلاقات الثنائية، وهي مدانة، يضاف إلى ذلك أن دعم جماعة ارهابية يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية المتعارف عليها ومبادئ حقوق الإنسان، وهي غير مبررة بامتياز".

وبناء على ذلك، فقد طالبت طهران سلوفينيا بتقديم شرح في هذا الخصوص، حيث أكدت السفيرة السلوفينية أنها ستبلغ حكومة بلادها فورا بشان احتجاج إيران الشديد.