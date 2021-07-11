نتائج الدورة الاستدراكية باك حر men.gov.ma bac وزارة التربية الوطنية

نتائج الدورة الاستدراكية باك حر للبكالوريا 2021 عبر موقع وزارة التربية men.gov.ma bac بعد ظهورها اليوم 11 يوليوز، أو على رابط مسطحة تعليمية (www.taalim.ma) بكود مسار للطالب المترشح، وهما الطرق الرسمية التي يمكن منها الولوج على نتائج البكالوريا في هذه الدورة، واستخراجها بكل سهولة في كل المدن المغربية، وقد زاد بالفعل معد الاستخراج بعد الإشارة لإمكانية استخراج المعدلات ونقاط الباك عبر تلك المواقع منذ قليل.

موعد نتائج الدورة الاستدراكية باك حر

الولوج على نتائج الدورة الاستدراكية 2021 متاح من اليوم على الخدمات الرقمية، بعد أن انتشرت أخبار حول بدء المداولات ابتداءً من الساعة العاشرة صباح 11 يوليوز، وقد بدأت الأكادبميات الجهوية للتربية الوطنية والتكوين في القيام بالإجراءات التي يحددها النظام المتبع في إنهاء الأعمال، وفق إخبار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

روابط نتائج باك الدورة الاستدراكية

بالنسبة للمواقع التي يمكن للطلاب الإطلاع منها على نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية، واستخراج نتائج باك حر 2021 في الوقت الحالي، وهي من اهم ما يبحث عنه كل مترشح أو مترشحة، وأولياء الأمور، فقد وفرت وزارة التربية الوطنية تلك الروابط الرسمية وهي:

كود مسار في حالة طلب الحصول عليه يتم الدخول عبر مايكروسوفت للحصول على البريد التعليمي، والدخول على المسطحة من حساب الطالب، وتفعيل الحساب بعد الولوج إلى البريد الإلكتروني، وإدخال اسم المستخدم المكون من رمز أو كود مسار عبر رابط (taalim.ma) وقد أفاد بلاغ وزارة التربية أن النتائج متاحة الآن على تلك الروابط الرسمية، كما لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لحين صدور بلاغات لاحقة.

أوضحت مصادر أن نتائج باك حر متاحة بداية نت الثانية زوالاً، وقد يتيح الموقع المعدل المحصل علية والميزة والنتيجة، تحت ترميز راسب، ناجح، وقد يجد البعض صعوبة بعض الشيء في الولوج نتيجة الدخول بكثافة، قم بالانتظار قليلاً ثم اعد البحث.