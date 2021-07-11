أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة مأرب

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طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على محافظة مأرب. طيران العدوان يشن 9 غارات على محافظة مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم تسع غارات على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة ان طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديرية مدغل وثلاث غارات مديرية رغوان وغارتين مديرية مجزر. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن غارات العدوان خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين ومزارعهم.



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