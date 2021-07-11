ليبيا تعلن إغلاقا جزئيا فى البلاد بعد رقم قياسى فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب تلفزيون (218 الليبى)، فإن الدبيبة وفى قراره رقم 179 أعلن إغلاق المقاهى وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعى لمدة أسبوعين مع السماح بخدمة التوصيل للمطاعم.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام ضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدى.

وسجل المركز الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بواقع 2854 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 204 آلاف و90 حالة.

وأوضح المركز، وفقا لبوابة (الوسط) الليبية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 3240 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 376 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 180 ألفا و860 حالة.