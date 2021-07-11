فرض الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر فى السودان

جدة - نرمين السيد - أصدر والى ولاية البحر الأحمر السودانية المهندس عبدالله شنقراى أوهاج أمرا بفرض طوارئ صحية، وفقا لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا بالولاية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ويشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب، وبموجب هذا الأمر، سيجرى إلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة، مع الاستمرار بتخفيض نسبة العاملين 50٪ بجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والولائية.

كما تقرر إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهى وساحات الملاعب والاستاد والكورنيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.

وسيجرى أيضا إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد، وجميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد 14 يومآ من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالاشتراطات الصحية.

وتقرر أيضا إغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسى على أن يتم استثناء السوق الرئيسى من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر.

كما تمنع حالة الطوارئ الصحية جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالالتزام بالإشتراطات الصحية.