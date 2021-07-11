قروض للقطاع الخاص الغير معتمد 2021 تمويل حتى مليون ونصف

قروض للقطاع الخاص الغير معتمد هي القروض التي تقدمها مجموعة من البنوك في المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين الحاصلين على الجنسية بالإضافة إلى الأجانب، ولكن يتم التعرف على أفضل بنك للقروض للقطاع الخاص ينبغي التعرف أولًا على الشروط، فهناك شروط القروض لموظفي القطاع الخاص لا بد من توافرها من أجل الموافقة على الطلب، وسوف نتعرف بالتفصيل على طريقة الحصول على قروض للقطاع الخاص بدون تحويل راتب أو التي تتطلب تحويل الراتب في إطار الحديث عن قروض للقطاع الخاص الغير معتمد 2021 بالتفصيل.

قروض للقطاع الخاص الغير معتمد

هناك مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها من أجل قبول طلب قروض للقطاع الخاص الغير معتمد ونجدها متوفرة في معظم البنوك السعودية، ومن بين تلك الشروط:

لا بد أن يكون صاحب الطلب حاصلًا على الجنسية السعودية.

ينبغي ألا يقل أجره عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

لا بد أن يكون قد تم تسجيله في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون لديه سجل ائتماني به متأخرات.

أفضل بنك للقروض للقطاع الخاص الغير مضاف 2021

على الرغب من تواجد أعداد كبيرة من البنوك التي تقدم القروض من أجل المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلا أن البنك الأهلي التجاري السعودية يعتبر من أفضل البنوك التي تقدم ذلك، وهناك الكثير من الشروط التي حددها البنك في حالة استلام تمويل موظفي القطاع الخاص للجهات الغير مضافة من بينها:

شروط القروض لموظفي القطاع الخاص من البنك الأهلي التجاري

تتمثل الشروط الخاصة بالبنك في التالي:

أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

يتم تحويل الرواتب إلى البنك من خلال نظام سريع.

ألا يقل دخل المواطن في القطاع الخاص عن خمسة آلاف ريال سعودي، وأن يكون مدة عمله لا تقل عن عام.

أن يكون مبلغ التمويل ليس أقل من خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن مليون ونصف ريال سعودي.

أن يتم تقديم خطاب موجه إلى البنك بتثبيت الراتب.

وعند الحصول على قروض للقطاع الخاص الغير مضاف من البنك الأهلي التجاري ستحصل على العديد من المميزات من بينها فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية تأجيل سداد قيمة القرض خلال شهر رمضان المبارك.