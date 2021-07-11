كيفية تقديم طلب سداد الديون وإغاثة المحتاجين من خلال رابط منصة إحسان

تسديد الديون ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة، هو ما يرق الكثير من المواطنين الذين لا يملكون المبالغ المالية التي تعينهم على المعيشة، ودفع وشراء ما يحتاجون إليه، ولذلك يتقدمون بطلب سداد الديون أو شراء العلاج، وأطعام المساكين والفقراء، وإجراء العمليات، كل هذا وأكثر من ذلك من خلال منصة إحسان، والتي تعد من أهم المواقع الإلكترونية التي من خلالها تقوم بمساعدة المحتاجين، ورجوع السجناء إلى ذويهم قبل العيد عند سداد الديون المتعثرة، وهناك أيضا برنامج الأضحية للعقيقة، أو هدي، صدقة، فدية، أضحية، فهناك برنامج كامل مسئول عن الأضاحي وتوزيعها لمن يستحق عبر المنصة.

من خلال منصة إحسان الخيرية يمكنك أن تقوم بتقديم طلب سداد الديون المتعثرة، وأو التبرع لسداد ديون المتعثرين والسجناء، وأيضا تتيح لك التبرع بزكاتك وأموال صدقة للمحتاجين والفقراء، تقديم طلب سداد الديون المتعثرة من خلال منصة إحسان الخيرية، فهي المنصة التي توفر لك كل ما تحتاج إليه، فقد قامت سدايا هيئة الذكاء الاصطناعي بإطلاق منصة إحسان الإلكترونية، لتوصيل التبرع للمحتاجين من جميع إنحاء العالم، وفي كل الأوقات، يمكنك التبرع أو تقديم طلب سداد الديون، ويقوم الذكاء الاصطناعي بفرز الطلبات والتأكد من صحة البيانات المتقدمة، طريقة رفع إيقاف الخدمات للمواطنين من خلال رابط ناجز الإلكترونية، ومن هنا يتم الموافقة على الطلبات الأكثر احتياجا، ويمكنك مه إضافة بياناتك اختيار ما تحتاج إليه من سداد المديونية، أو العمليات الجراحية، أو إطعام المساكين، توصيل المياه للمناطق الفقيرة، وفي منصة إحسان ستجد كل ما تحتاج إليه، وتقديم يد العون لمن يستحق.

التسجيل في منصة إحسان باختيار تسجيل جديد، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم الجوال، وإنشاء حساب جديد، وسوف يتم بموافقة فورية، ويمكنك الدخول عبر رابط منصة إحسان واستخدامها، ولكن إذا كان لديك حساب بمنصة إحسان فيمكنك الدخول سريعا برقم الجوال الخاص بك، رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية، وسوف يتم إرسال رمز للتحقق من خلال البريد الإلكتروني للهاتف رسالة sms، ثم الموافقة عليها وستقوم بتحويلك والدخول عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، من ثم اختيار طلب سداد الديون، أو التبرع لسداد المديونية عن الفقراء والمساجين.