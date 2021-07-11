نتيجة القبول في الصف السابع السوري للعام الدرسي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف السابع بسوريا للعام الدراسي 2021 في حالة من القلق والتوتر والخوف، كما انهم يرغبون في الحصول على نتيجة القبول للصف السابع في اقل وقت ممكن، ولذلك لتحديد مستقبل الطلبة والطالبات في الفترة القادمة بالجامعة، كما أن أولياء أمور الطلاب يرغبون في معرفة مستوى تفوق أبنائهم من خلال درجات الاختبارات التي اجريت في الأيام الماضية ومعرفة مستقبل أبناءهم الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات، وفي هذا البيان سنعرض لكم من موقع “ثقفني” طريقة الاستطلاع على نتيجة القبول للصف السابع السوري من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السوري، التي أعلنت عنه الوزارة ولذلك للحصول على نتيجة الصف التاسع للعام الدراسي الحالي 2021 بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم في سوريا أنها تعمل حاليا على تصحيح الاختبارات التي تخص طلاب الصف السابع السوري للعام الدراسي 2021 والتي أوشكت على الانتهاء، وحين الانتهاء من اجراءات التصحيح ورصد درجات الطلاب الصف السابع السوري سوف يتم رفعها على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية فور اعتمادها رسمياً، كما أن الوزارة بدأت بالفعل العمل في تجهيز النتيجة للطلبة المتميزين بالصف السابع والمقرر ظهورها في القريب العاجل، كما صرحت أيضاً وزارة التربية والتعليم السورية بانه سيتم إعلان أسماء الطلاب المتفوقين بالصف السابع بجانب إعلان نتيجة جميع الطلاب بالصف السابع عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية.

وصرحت الوزارة أن نتائج الصف السابع سوف تكون متاحة من خلال موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى ذهاب الطلبة إلى المدارس والإدارات التعليمية لتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال موقعها الإلكتروني خاصتا في ظل الأوضاع الاحترازية التي تتخذها جميع الدول لمواجهه جائحة كوفيد-19 (كورونا).

موعد ظهور نتيجة المقبولين للصف السابع للعام الدراسي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية في تصريح لها بانه سوف يتم إعلان نتيجة الصف التاسع خلال الساعات القادمة عبر موقعها الرسمي وجاري بالفعل العمل على الإجراءات لرفع النتائج في مرحلتها النهائية لطلاب الصف السابع السوري للعام الدراسي 2021.

خطوات الاستطلاع على نتيجة القبول الصف السابع في سوريا للعام الدراسي 2021

يبحث معظم الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستطلاع على النتيجة عبر الموقع الخاص بالوزارة، ولذلك حرصنا على أن نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة الصف السابع للعام الدراسي 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السوري، وسوف نعرض لكم خطوات الحصول على نتيجة القبول في الصف السابع باتباع الخطوات التالية:-