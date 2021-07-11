الرئيس العراقى: يجب وقف الأعمال التخريبية التى تستهدف خطوط الطاقة

جدة - نرمين السيد - وخلال استقباله رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادى، أكد صالح على "ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التى تعمل على زعزعة الاستقرار، إلى جانب أهمية مواصلة الجهد الأمنى فى مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التى تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن "اللقاء بحث ملف الانتخابات المقبلة المقررة فى أكتوبر المقبل، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أى جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة فى مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين فى اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين".

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة فى محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى.