ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامى فى فلوريدا الأمريكية لـ90 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت عمدة مقاطعة ميامى دايت، دانييلا ليفين كافا، فى مؤتمر صحفى، إن فرق البحث التى تعمل فى موقع المبنى السكنى المنهار عثرت بشكل عام الجمعة على 4 جثث أخرى، مضيفة أنه تم تأكيد مصرع 90 شخصا، كما ذكرت أن مصير 31 شخصا لا يزال مجهولا.

وأكدت ليفين كافا أن هذه الأعداد ستتغير وحصيلة الضحايا سترتفع مع استمرار جهود البحث عن القتلى تحت الأنقاض.

وجاء ذلك بعد إعلان فرق البحث يوم 7 يوليو أنه لم يعد هناك أمل فى العثور على أحد على قيد الحياة.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكنى، الذى تم تشييده قبل 40 عاما فى مدينة سيرفسايد قرب ميايامى، صباح 24 يونيو، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء 25 يونيو تقريرا صدر فى أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشارى فى مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" فى بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة فى المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.