ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى وسط اليابان إلى 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض من موقع الانهيار للأسبوع الثانى على التوالى، فيما لا يزال 18 شخصا فى عداد المفقودين.

ووقع الانهيار الأرضى فى مدينة أتامى، التى يقطنها 37 ألف شخص، فى 4 من يوليو الجارى. وبلغ طوله نحو كيلومترين. وتم إلحاق أضرار بأكثر من 130 مبنى.

وتعود أسباب الانهيار الأرضى إلى هطول الأمطار التى كانت تجتاح المناطق الوسطى والشرقية من اليابان خلال عدة أيام. وكانت نسبة هطول الأمطار خلال اليومين فى عدد من الأماكن تتراوح بين 400 و600 مللتر.