جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض من موقع الانهيار للأسبوع الثانى على التوالى، فيما لا يزال 18 شخصا فى عداد المفقودين.
ووقع الانهيار الأرضى فى مدينة أتامى، التى يقطنها 37 ألف شخص، فى 4 من يوليو الجارى. وبلغ طوله نحو كيلومترين. وتم إلحاق أضرار بأكثر من 130 مبنى.
وتعود أسباب الانهيار الأرضى إلى هطول الأمطار التى كانت تجتاح المناطق الوسطى والشرقية من اليابان خلال عدة أيام. وكانت نسبة هطول الأمطار خلال اليومين فى عدد من الأماكن تتراوح بين 400 و600 مللتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى وسط اليابان إلى 10 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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