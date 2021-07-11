طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 للرحال والنساء

التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من النساء والرجال في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتقديم في في هذه الوظائف حيث إنها تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول عليها.التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443
قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف لكل من الرجال والنساء السعوديين من حملة الثانوية العامة للعمل في القطاعات المختلفة بها، وقد أوضحت الوزراة بإن التقديم في هذه الوظائف سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 11 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 15 يوليو ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة علي شبكة الأنترنت.شروط الحرس الوطني
هناك العديد من الشروط التي وضعتها إدارة القبول المركزي في الحرس الوطني لأن يتم قبول المتقدم من خلالها وتتلخص هذه الشروط في مجموعة النحو التالي:
- يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون نشأء وتربي مع أسرتة في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من القضايا الجنائية.
- يشترط إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.
- إذا كان المتقدم حاصل علي شهادات من خارج المملكة يجب إن يقدم شهادة المعادلة.
- يشترط إن لا يقل طول الذكور عن 167 سم والأناث عن 160 سم.
- يجب تناسب الطول مع الوزن.
- إن يكون المتقدم لائق طبياً.
يتم التسجيل في الوظائف إلكترونياً من خلال موقع وزارة الحرس الوطني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي:
- الولوج إلي موقع وزارة الحرس الوطني علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الجانبية للموقع الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار التخصص الوظيفي المناسب لك.
- يتم فتح لك نموذج التقديم في المكان المخصص له.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- إدخال تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التقديم في الوظائف.
الوسوم
التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من النساء والرجال في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالتقديم في في هذه الوظائف حيث إنها تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الهامة التي يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول عليها.التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443
قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف لكل من الرجال والنساء السعوديين من حملة الثانوية العامة للعمل في القطاعات المختلفة بها، وقد أوضحت الوزراة بإن التقديم في هذه الوظائف سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 11 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 15 يوليو ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة علي شبكة الأنترنت.شروط الحرس الوطني
هناك العديد من الشروط التي وضعتها إدارة القبول المركزي في الحرس الوطني لأن يتم قبول المتقدم من خلالها وتتلخص هذه الشروط في مجموعة النحو التالي:
- يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون نشأء وتربي مع أسرتة في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من القضايا الجنائية.
- يشترط إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.
- إذا كان المتقدم حاصل علي شهادات من خارج المملكة يجب إن يقدم شهادة المعادلة.
- يشترط إن لا يقل طول الذكور عن 167 سم والأناث عن 160 سم.
- يجب تناسب الطول مع الوزن.
- إن يكون المتقدم لائق طبياً.
يتم التسجيل في الوظائف إلكترونياً من خلال موقع وزارة الحرس الوطني حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي:
- الولوج إلي موقع وزارة الحرس الوطني علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الجانبية للموقع الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار التخصص الوظيفي المناسب لك.
- يتم فتح لك نموذج التقديم في المكان المخصص له.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- إدخال تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التقديم في الوظائف.
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