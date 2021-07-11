الجزائر تقرِّر تمديد إجراءات الحجر الصحى لمدة 21 يوما فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الجزائرية فى بيان لها اليوم، بحسب "روسيا اليوم"، إن الحجر المنزلى الجزئى سيكون سارى المفعول بداية من منتصف الليل حتى الرابعة فجراً من اليوم الموالى، فارضةً إجراءات وقائية تبدأ من إلزامية ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمغلقة والمحال التجارية، ومنع التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء.
ودعت الحكومة الجزئرية، المواطنين إلى الإقبال على التطعيم ضد الوباء لكسر سلسلة العدوى ومنع ظهور سلالات متحوِّرة فى البلاد.
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