البنتاجون: ندرس إرسال قوات إلى هايتى للمساعدة فى تأمين البلاد

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربى، اليوم الأحد، إن البنتاجون يحلل طلبا من حكومة هايتى، لإرسال قوات إلى الجزيرة الكاريبية، بعد مقتل الرئيس، جوفينيل مويس.





وقال فى مقابلة مع "فوكس نيوز": "نقوم بتحليله، مثلما نفعل مع أى طلب آخر للمساعدة هنا فى البنتاغون. إنه يخضع لمراجعة، ولن أستبق هذه العملية".

وأضاف كيربى أن فريقا من وزارة الأمن الداخلى ومسؤولى مكتب التحقيقات الفيدرالى يتجه إلى هايتى لمعرفة ما يمكنهم فعله لمساعدة الهايتيين فى عملية التحقيق.

وتابع بالقول: "أعتقد أن هذا هو المكان الذى يتم فيه تطبيق طاقاتنا على أفضل وجه الآن، فى مساعدتهم فى الحصول على أذرعهم حول التحقيق فى هذا الحادث ومعرفة من هو المذنب، ومن المسؤول، وأفضل السبل لمحاسبته للمضى قدما".

طلبت حكومة هايتى من الولايات المتحدة، الخميس، إرسال قوات أمريكية لحماية منشآت البنية التحتية الرئيسية فى البلاد، وذلك فى أعقاب اغتيال الرئيس مويس.

ولقى مويس مصرعه بالرصاص فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضى، فى منزله فى بورت أو برنس، على يد من وصفتهم السلطات الهايتية بأنهم وحدة من القتلة تتألف من 26 كولومبيا، واثنين من الأمريكيين الهايتيين.

ونقلت تقارير إعلامية محلية، اليوم، عن مصادرها، أن المشتبه بهم فى اغتيال رئيس هايتى، جوفينيل مويس، اعترفوا بأنهم كانوا يقصدون اعتقاله وليس قتله.

وقال مصدر قريب من التحقيق لصحيفة "ميامى هيرالد" إن الأمريكيين الهايتيين، جيمس سولاج وجوزيف فينسينت، أبلغا المحققين أنهما مترجمان لوحدة الكوماندوز الكولومبية التى لديها مذكرة توقيف، لكن عندما وصلوا وجدوه ميتا.

وأظهرت صور الأشعة السينية المأخوذة من تشريح جثة مويس، والتى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعى نهاية الأسبوع الماضى، أن جسده مليئ بثقوب الرصاص، وأن هناك كسرا فى الجمجمة وعظام أخرى، ما يؤكد الطبيعة الوحشية للهجوم.

يشار إلى أن حادثة مقتل مويس أدت إلى إغراق الدولة الكاريبية المضطربة فى اضطراب سياسى أعمق، بسبب عدم اليقين ممن دبر المؤامرة، التى تعتبر الأحدث فى سلسلة متوالية من الضربات لبلد متعثر بالأساس.