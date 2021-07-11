موجة حرّ شديدة تجتاح أجزاء كبيرة من إسبانيا

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية حذرت من موجة حر هى الأولى فى إسبانيا هذا العام، ستجتاح القسم الأكبر من البلاد مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة مئوية فى مدريد وإشبيليا (جنوب) لليوم الثانى على التوالى، وفقا لقناة (فرانس 24).
ومن المتوقع أن يجتاح الحر شرق البلاد الإثنين قبل أن تعود درجات الحرارة وتتراجع.
وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية فى وادى جوادالكيفير قرب إشبيليا الأحد.
ووصلت أعلى درجة حرارة سجلت فى إسبانيا على الإطلاق إلى 49 درجة مئوية.
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