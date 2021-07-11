أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي محمد علي ياسر بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي محمد علي ياسر بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ الشاعر محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى ومحافظ محافظة صنعاء السابق .

واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى محمد علي ياسر محافظ المهرة وكافة آل ياسر وقبيلة رعفيت ومشائخ محافظة المهرة كافة بمناقب الفقيد وما قدمه لوطنه خلال مسيرة حياته سواء في المجال التنفيذي من خلال المناصب التي شغلها ومنها توليه منصب محافظ محافظة صنعاء وآخرها عضوية مجلس الشورى أو من خلال إسهاماته الشعرية والأدبية فضلا عن جهوده القبلية في إصلاح ذات البين وحل الخلافات بين الناس.

وعبر أبوراس في البرقية باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون .