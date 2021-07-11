وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية اليوم الأحد: "بالطبع نتابع بقلق بالغ تدهور الوضع الأمنى وارتفاع وتيرة العنف التى بلغت مستوى عال جدا وهجوم حركة طالبان فى أفغانستان".
وأكد كيربى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الأفغان وهى تحثهم على استخدام الإمكانيات التى تمتلكها كما هو معروف". وأضاف "لقد حان الوقت لأن يكثفوا جهودهم ويفعلوا هذا الشيء بالذات".
وتشهد أفغانستان هجوما واسع النطاق شنته حركة "طالبان" فى مختلف أنحاء البلاد، يتطور بالتوازى مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وقد أسفر هذا الهجوم عن بسط الحركة سيطرتها على معابر على حدود أفغانستان مع كل من طاجيكستان وإيران تركمانستان. والجمعة الماضى ورد تقارير عن دخول مسلحى الحركة إلى مدينة قندهار، مركز الولاية التى تحمل الاسم نفسه فى جنوب أفغانستان، وذلك بعد معارك مع القوات الحكومية الأفغانية.
وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم المكتب السياسى لـ "طالبان"، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعى لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها. كما وعدت الحركة بأن تعمل المعابر الحدودية بين أفغانستان والدول المجاورة كالمعتاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: الولايات المتحدة قلقة من التطورات فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.