منصة إحسان الإلكترونية وخطوات الدخول علي برنامج أضاحي الجديد

منصة إحسان الإلكترونية ، مع تزامن موسم الأضاحي والحج في المملكة العربية السعودية. لقد اطلقت منصة إحسان برنامج جديد يسمي برنامج أضاحي. كما أيضا من خلال ذلك البرنامج يتمكن الحجاج والمضحيين بتوكيل المنصة الإلكترونية بمتابعة ذبح الأضحية وتوزيعها علي مستحقيها من فقراء ومساكين. كما يوفر البرنامج خدمات أخري من الأضحية مثل الهدي والأضحية والعقيقة والصدقة خلال شهور السنة كلها وليس في المواسم فقط. واليوم عزيزي القارئ ومن خلال موقعكم المفضل (ثقفني). سوف نستعرض كيفية الدخول علي برنامج أضاحي من خلال منصة إحسان الإلكترونية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

منصة إحسان الإلكترونية وبرنامج أضاحي

لقد صرح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبد العزيز الحمادي. أنه اطلق برنامج الأضاحي وذلك في إطار جهود وسعي المنصة. في الأعمال الخيرية إلكترونيا. ومن خلال تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة ومتلقي العروض لخدمة المتبرعين بطريقة بسيطة وآمنة وموثوقة. كما أطلقت المنصة برنامج الأضاحي الذي يسمح للذين يقومون بالأضحية والحجاج بأداء مناسك التضحية والهدي في أقل من 60 ثانية. بالإضافة إلى مراقبة حالة الطلبات ، من خلال شراكة مع المملكة السعودية. مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة من الهدي والأضاحي.

خطوات الدخول علي برنامج أضاحي وكيفية إخراج الأضحية

للدخول علي برنامج أضاحي يجب إتباع الخطوات التالية. فهي خطوات سهلة وبسيطة فتابعوا معي التالي:

يجب البحث أولا عن منصة إحسان الإلكترونية وتسجيل الدخول.

كما يجب النقر علي منصة إحسان.

أفتح قائمة برامجنا ثم أنقر علي كلمة الأضحية.

قم بتحديد عدد الأضحية المراد تضحيتها ونوع الأضحية.

أنقر علي دفع وأستكمل عملية الدفع واختيار طرق الدفع المتاحة لديك.

سوف تصل للمستفيد من الأضحية معلومات عن حالة الضحية وقت يلو الأخر.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). أخر تطورات إطلاق برنامج أضاحي عبر منصة إحسان الإلكترونية. كما أستعرضنا أيضا كيفية إخراج الأضاحي والدخول علي البرنامج بسهولة وكيفية التضحية في 60 ثانية فقط. وذلك بمناسبة موسم الحج واقتراب عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.