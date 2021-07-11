يورو 2020.. الإنجليزي شو يسجل أسرع هدف في تاريخ النهائيات

سجّل الإنجليزي لوك شو، أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد 117 ثانية من صافرة المباراة، التي تجمع "الأسود الثلاثة" بمواجهة إيطاليا، بحسب إحصاءات الاتحاد الاوروبي للعبة، محطماً رقما قياسيا يعود إلى عام 1964.

وسجل الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد من تسديدة قوية "نصف طائرة" هدف التقدم لمنتخب بلاده المضيف، بعد دقيقة و57 ثانية من انطلاق المباراة، مساء الأحد، على ملعب ويمبلي الشهير. وهو أول هدف دولي لشو بقميص المنتخب الإنجليزي.

وحطم شو الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الإسباني خيسوس ماريا بيريدا، الذي سجل بعد 5 دقائق و17 ثانية من انطلاق المباراة النهائية لـ"يورو 1964"، التي فازت بها إسبانيا المضيفة على الاتحاد السوفياتي سابقاً 2-1 في العاصمة مدريد في 21 يونيو 1964.