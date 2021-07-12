تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي واستخدام بطاقة مدى

تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين حيث أن تفعيل البطاقات للشراء تمكنهم من الشراء الآمن عبر الإنترنت وتعتبر بطاقات الراجحي من البطاقات المقبولة للمشتريات محليا ودوليًا، وقد وفر البنك كذلك طريقة تفعيل بطاقة مدى للشراء من الإنترنت من بنك الراجحي وذلك حيث تتميز البطاقة بتوافر الشريحة الذكية بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي.تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي
هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي فيمكن تفعيل البطاقة للشراء عبر الحصول على تطبيق البنك وتثبيته على جوالك أو عن طريق استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في العديد من الأماكن:خطوات تفعيل الشراء عبر الإنترنت من خلال تطبيق الراجحي
- يتم أولًا الحصول على التطبيق على الجوال.
- يقوم بعد ذلك المستخدم الدخول إلى التطبيق ومن القائمة المنسدلة أعلي الصفحة يتم اختيار الحسابات.
- يتم اختيار الحساب المراد تفعيل الشراء عبر الإنترنت عليه، ليتم فتح صفحة أخري بها بيانات الحساب يتم الضغط على كلمة المزيد من الاختيارات.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتفعيل خاصية تمكين المدفوعات عبر الإنترنت ليتم بعد ذلك استخدام الحساب في الشراء من الإنترنت بكل سهولة.
- يقوم المستخدم بالتوجه إلى إحدى أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.
- يتم إدخال البطاقة الخاصة بالمستخدم ومن قم إدخال الرقم السري الخاص به.
- الضغط على كلمة خيارات ومنها يتم اختيار كلمة إدارة بطاقة الصراف.
- يقوم المستخدم بتفعيل خدمة الشراء من الإنترنت، ومن ثم يتم اختيار الحساب المراد تفعيل الخدمة له.
- بعد الانتهاء من تفعيل الخدمة يمكن استخدام البطاقة في الشراء عبر الإنترنت.
تتميز بطاقة مدى بالقبول لدى العديد من الجهات المختلفة حول العالم وذلك نظرًا لتوافر الشريحة الذكية بها بالإضافة إلى المميزات التالية:
- يمكن لأصحاب بطاقات مدى الحصول على النقد من العديد من أجهزة الصراف الآلي والتي تدعم فيزا أو بلس.
- يتم قبول البطاقة محليًا ودوليًا.
- تتمتع البطاقة بقدر كبير من الأمان في الاستخدام.
- لا يحتاج العميل إلى وقت كبير لإصدار البطاقة عبر مصرف الراجحي.
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تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين حيث أن تفعيل البطاقات للشراء تمكنهم من الشراء الآمن عبر الإنترنت وتعتبر بطاقات الراجحي من البطاقات المقبولة للمشتريات محليا ودوليًا، وقد وفر البنك كذلك طريقة تفعيل بطاقة مدى للشراء من الإنترنت من بنك الراجحي وذلك حيث تتميز البطاقة بتوافر الشريحة الذكية بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي.تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي
هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي فيمكن تفعيل البطاقة للشراء عبر الحصول على تطبيق البنك وتثبيته على جوالك أو عن طريق استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في العديد من الأماكن:خطوات تفعيل الشراء عبر الإنترنت من خلال تطبيق الراجحي
- يتم أولًا الحصول على التطبيق على الجوال.
- يقوم بعد ذلك المستخدم الدخول إلى التطبيق ومن القائمة المنسدلة أعلي الصفحة يتم اختيار الحسابات.
- يتم اختيار الحساب المراد تفعيل الشراء عبر الإنترنت عليه، ليتم فتح صفحة أخري بها بيانات الحساب يتم الضغط على كلمة المزيد من الاختيارات.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتفعيل خاصية تمكين المدفوعات عبر الإنترنت ليتم بعد ذلك استخدام الحساب في الشراء من الإنترنت بكل سهولة.
- يقوم المستخدم بالتوجه إلى إحدى أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.
- يتم إدخال البطاقة الخاصة بالمستخدم ومن قم إدخال الرقم السري الخاص به.
- الضغط على كلمة خيارات ومنها يتم اختيار كلمة إدارة بطاقة الصراف.
- يقوم المستخدم بتفعيل خدمة الشراء من الإنترنت، ومن ثم يتم اختيار الحساب المراد تفعيل الخدمة له.
- بعد الانتهاء من تفعيل الخدمة يمكن استخدام البطاقة في الشراء عبر الإنترنت.
تتميز بطاقة مدى بالقبول لدى العديد من الجهات المختلفة حول العالم وذلك نظرًا لتوافر الشريحة الذكية بها بالإضافة إلى المميزات التالية:
- يمكن لأصحاب بطاقات مدى الحصول على النقد من العديد من أجهزة الصراف الآلي والتي تدعم فيزا أو بلس.
- يتم قبول البطاقة محليًا ودوليًا.
- تتمتع البطاقة بقدر كبير من الأمان في الاستخدام.
- لا يحتاج العميل إلى وقت كبير لإصدار البطاقة عبر مصرف الراجحي.
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