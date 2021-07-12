كم باقي علي يوم عرفه من اكثر الموضوعات بحثاً خلال تلك الفترة نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتنظر الملايين من المسلمين وخاصة الراغبين في أداء مناسب الحج فهذا اليوم يُعتبر من الأيام العظيمة التي ينبغي عليك استغلاله بالصلاة والدعاء والصوم والتقرب إلى الله عز وجل، فهو يوم رجمة ومغفرة.

وقفة عرفة

هذا اليوم له فضل عظيم لذا ينبغي عليك التضرع إلى الله واللجوء إليه بالصلاة والدعاء والصوم، والكثير من الأشخاص يتساءلون عن سبب تسمية ولكن اختلف المؤخرون فيمنهم ما يقول أن سبب التسمية هو وقوف المسلمين بجبل عرفات، والبعض الأخر ينوه إلى سبب التسمية راجع إلى أن إبراهيم عليه السلام عُرف في ذلك اليوم وان رؤيته حق عندما رأى أنه يذبح أنه إسماعيل واستيقظ من نومه.

وآخرون يقولون سبب تسمية بوقفة عرفات أنهم يعترفون بذنوبهم ويرجعون إلى الله لكي يغفر لهم، وفريق أخر يقول أن سبب التسمية وهو اليوم الذي التقى آدم وحواء وغيره من الأقوال الأخرى.

والجدير بالذكر على الرغم من الاختلاف حول سبب تسمية إلا ان جميعهم متفق على أنه أفضل يوم وأعظم يوم من أيام السنة.

كم باقي علي يوم عرفه

الملايين من المسلمين ينتظرون هذا اليوم ويبحثون عنه على كافة المواقع الإلكترونية، نظراّ لفضل وجمال هذا اليوم الذي يغفر لهم، إلى جانب الحجاج الراغبين في الوقوف بوقفة عرفات لتضرع إلى الله عز وجل وهذا اليوم يصوم فيه الناس، ويستعدون في اليوم الذي يليه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يذبحون فيه الأضحية.

ويوم عرفة يُوافق يوم الإثنين الموافق 19 يوليو بعد تحري رؤية هلال ذو الحجة لذا يجب عليك القيام بمختلف العبادات والتقرب لله.

دعاء يوم عرفة اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفورُ الرحيم.

اللّهم إِني أعوذ بك من التَّردِّي، والهدم، والغرق، والحَرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مُدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً”.

دعاء يوم عرفة مستجاب