كأس أوروبا.. تعرف على الترتيب النهائي للهدافين في البطولة

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قامة الهدافين في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، التي اختتمت ليلة الاثنين، بفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لأبرز الهدافين في كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020":

5 أهداف: البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشيكي باتريك شيك.

4 أهداف: البلجيكي روميلو لوكاكو، السويدي إميل فورسبرغ، الفرنسي كريم بنزيمة، الإنجليزي هاري كاين.

3 أهداف: النروجي كاسبر دولبرغ، السويسري جيردان شاكيري، الإنجليزي رحيم سترلينغ، الإسباني ألفارو موراتا، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السويسري هاريس سيفيروفيتش.

هدفان: الطليان تشيرو إيموبيلي ومانويل لوكاتيلي وماتيو بيسينا ولورنتسو إينسينيي وفيديريكو كييزا، الدنماركيون ميكل دامشغارد، ويواكيم مايهلي ويوسف بولسن، الهولنديان ممفيس ديباي ودنزل دمفريس، الأوكرانيان أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك، البلجيكي تورغان هازار، الألماني كاي هافيرتس، الكرواتي إيفان بيريشيتش، الإسبانيان بابلو سارابيا وفيران توريس.