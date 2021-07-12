الإمارات تتعهد بمنح تونس 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الرئاسة التونسية، فى بيان، بأن سعيد وآل نهيان أجريا مكالمة هاتفية "تناولت علاقات التعاون الثنائى وسبل تعزيزها وتنويعها".

وأكد آل نهيان، حسب البيان، أنه "انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها فى هذا الظرف الوبائى الدقيق" سيتم منح البلاد "500 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 ستصل إلى تونس يوم غد الاثنين".

من جانبه، نوه سعيد "بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التى تجمع بين البلدين"، وأشار إلى "أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشى السريع لهذه الجائحة ترسخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض فى الأيام الأخيرة مستويات قياسية.