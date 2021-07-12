نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز إجازة عيد الأضحى عبر معبر باب السلامة ÖNCÜPINAR في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز معبر باب السلامة من أهم الخدمات التي يقوم الكثير من اللاجئين السوريين بالبحث عن كيفية حجز معبر ÖNCÜPINAR، وتم فتح هذا المعبر للسماح لعدد كبير من اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم خلال هذه الأيام، وذلك لاقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم مع أهلهم وأقربائهم وأصحابهم.

معبر باب السلامة

وكان قد انتظر الكثير من اللاجئين السوريين هذا القرار، وذلك لتمنيهم قضاء أجازة العيد الأضحى مع الأهل

والأقارب، ولذلك صرحت المعابر الحدودية بين تركيا وشمال سوريا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

أنها ستقوم بفتح هذا المعبر للسماح للمواطنين السوريين المقيمين بدولة تركيا إلى العودة إلى بلادهم وأقربائهم،

وليقوموا بقضاء أجازة العيد في وطنهم الأصلي، وهذه أهم حيثيات فتح المعبر.

إجازات العيد للسوريين في تركيا 2021

تم فتح باب الدخول لسوريا بداية من اليوم الخامس في شهر يوليو وحتى اليوم الثامن عشر من هذا الشهر بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة والنصف مساء، والعودة لتركيا ستبدأ من يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو إلى آخر يوم في العام يوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر، وأن يكون المسافر حامل لبطاقة الحماية المؤقتة الكملك رقم 99 . وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة التقديم لمعبر باب السلامة.

حجز إجازة عيد الأضحى معبر باب السلامة

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل المواطنين السوريين المقيمين بدولة تركيا عن الطريقة الصحيحة لكيفية التسجيل في معبر باب السلامة، وذلك للعودة إلى وطنهم والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهذه هي خطوات التسجيل في معبر باب السلامة:

أولا: قم بالدخول على الرابط الإلكتروني لحجز المعبر.

ثانيا: قم بتفعيل حجز معبر باب السلامة واحد فقط.

ثالثا: ولا بد أيضا من أخذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالظروف العالمية الحالية.

شروط إجازة عيد الأضحى معبر باب السلامة

نوهت الإدارة العامة للمعبر عن ضرورة توافر بعض الشروط حتى يتمكن المسافر من حجز معبر باب السلامة، ومنها ضرورة الإلتزام بالموعد المحدد للزيارات ومواعيد الذهاب والخروج والعودة، ويتم حجز موعد واحد في حال سفر الاسرة كلها، ويمنع تماماً سفر الأطفال دون 18 عام بمفردهم.