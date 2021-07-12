ترامب يواصل قذائفه ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب: تشبه ممارسات الديمقراطيين

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات لـ شبكة فوكس نيوز الإخبارية، إن هذه المواقع تمارس الرقابة عليه بشكل غير لائق، واصفا إياها بأنها تشبه ممارسات الديمقراطيين أثناء الانتخابات الماضية.

وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية مؤخرًا ضد الشركات، مدعيا أنها ارتكبت خطأ "رقابة ناتجة عن إجراءات تشريعية مهددة و مشاركة متعمدة فى نشاط مشترك مع الجهات الفيدرالية".

ويدعى ترامب أن استمرار الرقابة ضده ، بما فى ذلك تعليق حساباته ، يضر بقدرته على دعم زملائه المحافظين من خلال تنظيم حملة للجمهوريين فى عام 2022. وقال أيضًا إنه يضر بقدرته على إرساء الأساس لمحاولة رئاسية فى 2024.