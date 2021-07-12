مقتل 3 وإصابة 14 فى حوادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "تشارلوت أوبزرفر" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم استدعاء شرطة شيكاغو خلال الليل بعد حادثى إطلاق نار منفصلين، حيث أُطلِق النار فى كل حادث على 3 أشخاص، وفقًا للسلطات.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص الـ6 -من بينهم 2 توفيا- كانوا من بين ما مجموعه 14 شخصًا أُصِيبوا بالرصاص خلال أقل من 14 ساعة، وقالت الشرطة إن 3 من بين الـ14 شخصًا لقوا مصرعهم.

وأضافت الشرطة أن رجلًا قُتِل، وأصيبت امرأتان بالرصاص، فى مكان قريب من سجن مقاطعة كوك فى حى "ليتل فيليدج" بشيكاغو.

وقبل ذلك فى حى "هارت أوف شيكاغو"، أُصِيب 3 أشخاص فى العشرينات من العمر، تُوفى أحدهم، حسبما ذكرت الشرطة.

كما أُصِيب 8 أشخاص، توفى أحدهم، فى 6 حوادث إطلاق نار فى مناطق متفرقة من مدينة شيكاغو.