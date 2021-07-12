“استعلام” نتائج التاسع 2021 سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

في ظل الساعات القليلة السابقة بدأت محركات البحث تتساءل عن موعد نتائج التاسع في سوريا، حيث أن الامتحانات قد تم الانتهاء منها من فترة طويلة في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا، لذلك حرص وزير التربية والتعليم على التشديد التام على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، لذلك حرصت الوزارة على توفير كل سبل الراحة للأهالي والطلاب على توفير موقع و رابط خاص لمعرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بكل طالب في جميع المحافظات.

موعد إعلان نتيجة شهادة التاسع في سوريا 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم في سوريا صباح اليوم أن نتيجة التاسع سوف تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكد على أن النتيجة ما زالت تحت التصحيح في مرحلة جمع الدرجات، وشدد على جميع اللجان سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة في اقرب وقت.

كما أنه يؤكد أن المؤشرات الأولية للنتيجة مبشرة جدًا ونسب النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

رابط اعلان نتيجة التاسع في سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب

حرصاً من الوزارة على الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد عملت على تقديم موقع خاص بهم تحت اشرافهم سيكون هو الموقع الرسمي الذي سيظهر من خلاله النتيجة النهائية لهذا العام، ويمكن الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية السورية.

من خلال هذا الرابط يستطيع كل طالب الاستعلام الفوري على النتيجة معرفة كل جديد.

طريقة تسجيل داخل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة

أصبحت نتيجة التاسع في سوريا محور تساؤل العديد من الأسر السورية حيث أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام قد وصلوا إلى 283 ألف طالب وطالبة، ولمعرفة الدخول والاستعلام على الموقع عليك بإتباع الخطوات التالية: