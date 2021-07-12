فاكهة الصيف.. 8 فوائد رائعة للبطيخ لا يعرفها كثيرون

في فصل الصيف يصبح أكل البطيخ أساسيا لدى كثيرين، لما فيه من فوائد أقلها أنه خفيف على المعدة.

ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فثمة فوائد جمة من وراء تناول هذه الفاكهة اللذيدة، بحسب موقع "هيلث" الصحي.

واستعرض الموقع أبرز 8 فوائد يجنيها الإنسان من أكل البطيخ، وهي على النحو التالي:

ترطيب الجسم

يحتوي كوب واحد البطيح على 5 أونصات من الماء، ويؤدي استهلاك السوائل، بما في ذلك تلك الغنية بالعناصر الغذائية في ترتطيب درجة حرارة الجسم.

وتشير دراسات إلى أن فقدان 1- 3 بالمئة من سوائل الجسم، يعصف بالحالة المزاجية ويقلل من التركيز.

كثير من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية

يحتوي البطيخ على كميات أقل من السعرات الحرارية والسكر، فكوب واحد من البطيخ يوفر 45 سعرة حرارية 11 غراما من الكربوهيدرات، 9 منها سكر طبيعي وفيه أيضا كميات من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B ومضادات الأكسدة.

يخفض ضغط الدم ويقوي الدورة الدموية

يحتوي البطيخ على مادة سترولين، التي تعمل على تحسين أداء الشريين وخفض ضغط الدم، وذلك عبر مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء.

يقلل من وجع العضلات

أظهرت دراسة أن الرياضيين الذين تناولوا 16 أونصة من عصير البطيخ قبل التمرين بساعة، عانوا من انخفاض ألم العضلات وتعاف أسرع لمعدل ضربات القلب مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبا وهميا.

يساهم في الحفاظ على وزن مثالي

يساعد البطيخ في تحكم الإنسان بوزنه المثالي، خاصة عند تناوله عوضا عن الوجبات الخفيفة المكونة من الحلويات المصنّعة. وقد وجدت دراسة أن البطيخ يساعد في تعزيز شعور الشبع بدرجة أكبر من البسكويت.

يدعم الجهاز الهضمي

مع أن البطيخ ليس غنيا بالألياف، لكن الألياف الموجودة به تدعم صحة الأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تحفز نشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة.

وتعزز البريبايوتكس أيضا من امتصاص المعادن، وتحسن مستويات السكر في الدم والأنسولين، وقد تحمي من سرطان القولون.

يحارب الأمراض

يعد البطيح من أفضل مصادر اللايكوبين، مضاد الأكسدة الذي يوفره الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، وكذلك الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

حماية البشرة

يتزامن البطيخ مع موسم الصيف حيث ترتفع الحرارة واشتداد أشعة الشمس، وقد يوفر البطيخ حماية منذ هذه الأشعة، على الرغم من أن التأثيرات ليست فورية.

ووفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كوب ونصف من البطيخ على حوالى 9 إلى 13 ملليغرام من اللايكوبين، بما يقلل من حروق الشمس بعد 10 أسابيع من استهلاك البطيخ.