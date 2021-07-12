لغز مصرع شقيق مطرب مصري شهير.. كشف كواليس المأساة

لقي شقيق مطرب شهير مصرعه غرقا بترعة المريوطية جنوبي محافظة الجيزة وذلك أثناء هروبه من مصحة لعلاج الإدمان.
وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث حيث قال إن الشاب يدعي كريم صبري (34 عاما)، وهو شقيق المطرب المصري الشهير رامي صبري، كان يعاني من إدمان مخدر الهيروين.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أن الحادث وقع الأحد، مشيرا إلى أن الشاب احتجز داخل المصحة عنوة عنه أملا في علاجه من مخدر الهيروين.
وواصل أن العاملين بالمصحة فوجئوا بالشاب يحاول الهرب بقفزه من على سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين بالمصحة، لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.
وتلقت السلطات المصرية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية، نطاق المركز.
ووجه الأمن بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الإنقاذ النهري.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والتي كشفتها التحريات إلى أن شابا يعاني من إدمان المخدرات هرب من إحدى المصحات وألقى نفسه في الترعة، قبل أن يلحقه العاملين بالمصحة.
وتمكنت القوات من انتشال جثة الشاب، وتم إيداعها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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