جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون محليون يابانيون، إن حصيلة ضحايا حادث الانهيار الطينى الكبير الذى وقع الأسبوع الماضى فى مدينة أتامى جنوب غرب طوكيو، ارتفع إلى 10 قتلى بعد تأكد مصرع شخص آخر فى الحادث.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤولين، إن 18 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين على خلفية الانهيار الطينى الذى وقع فى 3 يوليو الجارى بفعل الأمطار الغزيرة التى ضربت المدينة. فيما يواصل حوالى 1700 من رجال الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتى البحث عن مفقودين فى المناطق التى ضربها الانهيار الطينى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا الانهيار الطينى فى اليابان لـ 10 قتلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.