كورونا يواصل تفشيه فى البرازيل.. والإصابات تتخطى 19 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، بلغ العدد الإجمالى للإصابات نحو 19.09 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة فى البلاد 533.488 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
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